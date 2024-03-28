В одній з областей діють графіки відключення світла: деталі від "Укренерго"

Обмеження можливі на Одещині та Хмельниччині.

Станом на четвер, 28 березня, у Харківській області досі застосовують графіки відключення світла. Втім, із зростанням споживання можливе застосування обмеження в Одеській та Хмельницькій областях.

Про стан енергосистеми повідомили в пресслужбі НЕК "Укренерго".

Крім того, наголошується, що в різних регіонах сталися знеструмлення у кількох регіонах. Зокрема, через несприятливу погоду і бойові дії.

Сильний вітер залишив без електроенергії 19 населених пунктів на Хмельниччині та п'ять - на Київщині. Наразі тривають ремонтні роботи.

Зазначається, що інших причин на сьогоднішній ранок знеструмлено 389 населених пунктів. Через бойові дії відключення світла сталися в Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській областях, а через технологічні порушення - на Київщині та Кіровоградщині.

В компанії зауважують, що на одній з теплових електростанцій після ремонту включений в роботу енергоблок. Наразі електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для покриття потреб всіх споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується, наголошують в "Укренерго".

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що метою наймасштабнішої атаки Росії 22 березня був повний блекаут України. Завдані енергетиці збитки ще підраховуються.

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