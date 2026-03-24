ТСН у соціальних мережах

В одній з областей фіксують перебої зі світлом через атаку РФ — подробиці

На Тернопільщині зафіксовані перебої зі світлом через удар по енергооб’єктах.

Електрика

© УНІАН

Через масовану атаку російських дронів 24 березня на Тернопільщині пошкоджено критичну інфраструктуру. В області виникли проблеми зі світлом.

Про це повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, ворог поцілив в об’єкти енергетичної інфраструктури та адміністративну будівлю. Силам ППО вдалося збити частину безпілотників, проте зафіксовані прильоти спричинили пожежі, які наразі вже ліквідовано.

Через пошкодження енергооб’єктів у частині населених пунктів області зникло світло. Наразі фахівці працюють над відновленням подачі електрики споживачам та готуються до ремонтних робіт на пошкоджених ділянках.

Масована атака на Україну 24 березня — останні новини

Нагадаємо, Росія завдала масованого удару по низці обласних центрів заходу та центру країни — Львову, Івано-Франківську, Тернополю, Вінниці, Житомиру.

Раніше ми писали, що у Тернополі під час масованої атаки російський безпілотник влучив в адміністративну будівлю, а також в об’єкт енергетики.

В Івано-Франківську також пролунали вибухи. Весь комунальний транспорт у місті припиняє рух через оголошення підвищеної небезпеки, передають місцеві ЗМІ.

