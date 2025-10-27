В одній з областей люди частково залишилася без світла

Відключення світла / © ТСН

Частина Сумської громади перебуває без світла. Причина — атаки РФ.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Він наголосив, що докладається максимум зусиль, щоб заживити споживачів.

«Усі необхідні служби вже працюють, щоб якомога швидше відновити електропостачання», — наголосили в ОВА.

Як додали у ДСНС, у ніч на 27 жовтня російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури Сумської громади.

«Попри високе пожежне навантаження, рятувальникам вдалося ліквідувати всі осередки горіння. На щастя, постраждалих немає», — констатували у відомстві.

Раніше на Сумщині вводили графіки аварійних відключень (ГАВ) електроенергії. Застосовуються для 1-ї та 2-ї черг споживачів.

Це екстрений захід, який використовується в аварійних ситуаціях для негайного зниження рівня споживаної потужності в мережі.

«У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це — аварійна ситуація. Це НЕ графіки погодинних відключень, при яких є чіткі часові рамки», — пояснили в «Укренерго».