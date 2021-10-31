В одній з областей майже 2 тисячі хворих за добу: у яких регіонах України найгірша COVID-ситуація

В одній з областей майже 2 тисячі хворих за добу: у яких регіонах України найгірша COVID-ситуація

У Харківській області майже 2 тисячі хворих за добу.

В Україні станом на 31 жовтня зафіксовано 17 430 нових випадків COVID-19. До лікарень було госпіталізовано 5 663 особи.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Найбільше випадків коронавірусу за минулу добу зафіксували у таких областях: Сумській - 1 176, Одеській - 1 521 та Харківській - 1 934.

Загалом ситуація у регіонах з COVID-19 за минулу добу має такий вигляд:

м. Київ – 443 випадки;

Вінницька область – 363 випадки;

Волинська область – 317 випадків;

Дніпропетровська область – 1141 випадок;

Донецька область – 436 випадків;

Житомирська область – 1166 випадків;

Закарпатська область – 181 випадок;

Запорізька область – 657 випадків;

Івано-Франківська область – 582 випадки;

Київська область – 578 випадків;

Кіровоградська область – 177 випадків;

Луганська область – 204 випадки;

Львівська область – 1040 випадків;

Миколаївська область – 939 випадків;

Одеська область – 1521 випадок;

Полтавська область – 364 випадки;

Рівненська область – 412 випадків;

Сумська область – 1176 випадків;

Тернопільська область – 480 випадків;

Харківська область – 1934 випадки;

Херсонська область – 918 випадків;

Хмельницька область – 958 випадків;

Черкаська область – 275 випадків;

Чернівецька область – 487 випадків;

Чернігівська область – 681 випадок.

Нагадаємо, головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький попередив, що погіршення ситуації з коронавірусом в Україні може призвести до медичного колапсу в регіонах. На думку Тараса Жиравецького, у великих містах може початись медичний колапс через брак ліжкомісць, медиків, кисню і ліків.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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