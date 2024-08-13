В одній з областей обмежили пересування громадян: подробиці

Генеральний штаб ЗСУ обмежив пересування громадян у 20-кілометровій прикордонній зоні в Сумській області. Як довго триватиме це обмеження, невідомо.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

"У зв'язку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців, військовим командуванням введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що допуск на цю територію буде здійснюватися за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.

Як повідомлялося раніше,на Закарпатті запровадили низку заборон, які стосуються як людей, так і транспортних засобів. Зокрема, у межах прикордонної смуги забороняється перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів.

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