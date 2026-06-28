В одній з областей оголосили про знеструмлення: яка причина

Ремонтні роботи у мережах / © УНІАН

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У Сумській області наприкінці червня можливі тимчасові відключення електроенергії через проведення планових робіт у мережах. Обмеження можуть застосовуватися з 05:00 29 червня до 22:00 30 червня.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Сумиобленерго» у Telegram.

Що потрібно знати споживачам

Енергетики заспокоюють: це не означає, що електропостачання буде повністю відсутнє протягом двох діб. У зазначений період можливі лише періодичні та тимчасові знеструмлення.

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Окрім цього, у компанії попередили про можливі коливання напруги в електромережі.

«За можливості, врахуйте це під час користування побутовою технікою та іншими електроприладами. Рекомендуємо встановити реле напруги або пристрої захисного вимкнення», — зазначили в «Сумиобленерго».

Фахівці продовжують працювати у посиленому режимі, щоб забезпечити стабільне та безпечне функціонування енергосистеми Сумщини в умовах постійних російських атак на критичну інфраструктуру.

Як дізнатися графік за своєю адресою

Детальну інформацію щодо причин та точного часу відключень споживачі можуть перевірити через такі канали:

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в особистому кабінеті «E-Svitlo»;

на офіційному сайті АТ «Сумиобленерго» у розділі «Споживачам — Відключення»;

за телефонами кол-центру: 0 800 300 247 або 0542 659 659.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 27 червня здійснили масований наліт дронами на Сумську область. Унаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання у приватний сектор та об’єкти інфраструктури, є постраждалі та відключення світла.

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