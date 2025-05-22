В одній з областей посилюють мобілізацію: що відомо

Мобілізація в Україні

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У Херсоні провели нараду щодо проведення мобілізації в регіоні.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Це було детальне обговорення роботи всіх залучених структур. Наше завдання — забезпечити чітку координацію працівників поліції, ТЦК й ВЛК», — сказав він.

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Прокудін заслухав доповідь т. в. о начальника Херсонського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергія Панасюка про результати мобілізаційної кампанії.

«Проаналізували зроблене, побачили прогалини. З’ясовували причини, працюємо над їх вирішення. Також сфокусувалися на налагодженні комунікації між працівниками територіального центру комплектування та громадами. Максимально концентруємося на поставлених завданнях державою, працюємо на результат», — каже голова ОВА.

© Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Прокудін доручив посилити контроль за оповіщенням військовозобов’язаних та розподілити навантаження між ВЛК.

Раніше президент Зеленський відповів, скільки ще триватиме мобілізація в Україні.

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