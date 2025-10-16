- Дата публікації
В одній з областей повідомили, коли включать опалення для жителів
Соціальна інфраструктура вже активно підключається до теплопостачання.
Централізоване опалення для населення Львівської області підключать 1 листопада.
Про це стало відомо після засідання Львівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС).
Під час заходу було ухвалено ключові рішення щодо зимового періоду.
Тепло для населення — від 1 листопада
За рішенням Комісії, централізоване опалення для населення області розпочнеться з 1 листопада.
При цьому соціальна інфраструктура вже активно підключається до теплопостачання: станом на 16 жовтня, розпорядження про старт сезону видала 51 громада. Тепло вже подано до 52% дошкільних закладів, 48% освітніх установ та 51% закладів охорони здоров’я. Комісія зобов’язала забезпечити стабільне теплопостачання до усіх соціальних об’єктів до 18 жовтня.
«Пункти Незламності» працюватимуть в режимі 24/7
Враховуючи наближення холодів, Комісія ТЕБ і НС прийняла рішення про термінове переведення «Пунктів Незламності» зі «сплячого режиму» в режим цілодобового функціонування.
Як наголосив перший заступник голови ЛОДА Андрій Годик, громадам тепер не потрібне додаткове погодження від обласної комісії для їх відкриття та забезпечення роботи у режимі 24/7 (або за затвердженим графіком). До 1 листопада усі пункти мають бути повністю укомплектовані, включно зі стабільним доступом до Інтернету. Керівництво ОДА також закликало громади максимально швидко оновити дані про роботу пунктів у додатку «Дія».
