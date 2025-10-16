ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
41
1 хв

В одній з областей повідомили, коли включать опалення для жителів

Соціальна інфраструктура вже активно підключається до теплопостачання.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
В одній з областей повідомили, коли включать опалення для жителів

Опалювальний сезон / © pixabay.com

Централізоване опалення для населення Львівської області підключать 1 листопада.

Про це стало відомо після засідання Львівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС).

Під час заходу було ухвалено ключові рішення щодо зимового періоду.

Тепло для населення — від 1 листопада

За рішенням Комісії, централізоване опалення для населення області розпочнеться з 1 листопада.

При цьому соціальна інфраструктура вже активно підключається до теплопостачання: станом на 16 жовтня, розпорядження про старт сезону видала 51 громада. Тепло вже подано до 52% дошкільних закладів, 48% освітніх установ та 51% закладів охорони здоров’я. Комісія зобов’язала забезпечити стабільне теплопостачання до усіх соціальних об’єктів до 18 жовтня.

«Пункти Незламності» працюватимуть в режимі 24/7

Враховуючи наближення холодів, Комісія ТЕБ і НС прийняла рішення про термінове переведення «Пунктів Незламності» зі «сплячого режиму» в режим цілодобового функціонування.

Як наголосив перший заступник голови ЛОДА Андрій Годик, громадам тепер не потрібне додаткове погодження від обласної комісії для їх відкриття та забезпечення роботи у режимі 24/7 (або за затвердженим графіком). До 1 листопада усі пункти мають бути повністю укомплектовані, включно зі стабільним доступом до Інтернету. Керівництво ОДА також закликало громади максимально швидко оновити дані про роботу пунктів у додатку «Дія».

Нагадаємо, фахівці надали поради щодо корисної теххніки, що допоможе створити комфорт у домі, без витрат зайвої енергії.

41
