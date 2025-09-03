ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1513
Час на прочитання
1 хв

В одній з областей РФ вдарила по об'єкті критичної інфраструктури: тисячі людей залишися без світла

Зокрема, зранку було дуже гучно у містечку Ніжин.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на об'єкт енергетики.

Атака на об'єкт енергетики. / © Associated Press

На Чернігівщині ворог поцілив в об'єкт критичної інфраструктури. Через обстріл без електрики залишилося майже 30 тисяч господарств у Ніжинському районі.

Про це повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації Валерій Чаус.

“Чернігівська область під атакою російських безпілотників. Ворог вчергове поцілив у об’єкт цивільної критичної інфраструктури”, - наголосив чиновник.

З його слів, для відновлення задіяні всі необхідні служби.

Тим часом у Ніжинській міській раді додали, що вранці 3 вересня у місті пролунали вибухи. Сталися влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Місто частково залишається без світла та води.

Нагадаємо, через нічний обстріл пошкоджено залізничну інфраструктуру у Кіровоградській області. “Укрзалізниця” повідомляє про затримки низки рейсів у різних напрямках. Зокрема, до Києва, Львова, Запоріжжя, Краматорська тощо.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
1513
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie