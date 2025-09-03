- Дата публікації
В одній з областей РФ вдарила по об'єкті критичної інфраструктури: тисячі людей залишися без світла
Зокрема, зранку було дуже гучно у містечку Ніжин.
На Чернігівщині ворог поцілив в об'єкт критичної інфраструктури. Через обстріл без електрики залишилося майже 30 тисяч господарств у Ніжинському районі.
Про це повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації Валерій Чаус.
“Чернігівська область під атакою російських безпілотників. Ворог вчергове поцілив у об’єкт цивільної критичної інфраструктури”, - наголосив чиновник.
З його слів, для відновлення задіяні всі необхідні служби.
Тим часом у Ніжинській міській раді додали, що вранці 3 вересня у місті пролунали вибухи. Сталися влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Місто частково залишається без світла та води.
Нагадаємо, через нічний обстріл пошкоджено залізничну інфраструктуру у Кіровоградській області. “Укрзалізниця” повідомляє про затримки низки рейсів у різних напрямках. Зокрема, до Києва, Львова, Запоріжжя, Краматорська тощо.