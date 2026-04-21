Майже 70 нападів на ТЦК зафіксували на Волині / © Цензор.нет

У Волинській області фіксують зростання кількості інцидентів, пов’язаних із нападами на військовослужбовців територіальних центрів комплектування (ТЦК) під час проведення мобілізаційних заходів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення сталося близько 70 таких випадків.

Про це повідомили в обласному ТЦК та СП у коментарі LIGA.net.

За словами військових ТЦК, у період з 2022 по 2025 рік зафіксували 41 інцидент. Водночас станом на середину квітня 2026 року їхня кількість зросла ще на 29.

Йдеться про різні форми протидії — від фізичного опору до групових нападів, бійок і пошкодження службових автомобілів. Усі такі випадки розслідують правоохоронці, за ними відкривають як адміністративні, так і кримінальні провадження.

Напад у Копачівці

Один із останніх інцидентів стався 15 квітня у селі Копачівка. Під час перевірки авто троє чоловіків намагалися втекти, однак їхній причіп перекинувся. Після цього вони вступили у конфлікт із поліцейськими та представниками ТЦК, застосувавши предмети, схожі на кастет і металеву палицю, а також сльозогінний газ. Внаслідок нападу постраждали троє осіб: правоохоронець і двоє військових. Усі нападники були затримані, а в їхньому авто знайшли небезпечні предмети, зокрема ніж і газові балончики.

Інші випадки також свідчать про ескалацію ситуації.

Напади у Луцьку: бійки, переслідування, стрілянина

Так, 11 квітня у Луцьку група підлітків напала на представників ТЦК, що дозволило чоловікові, якого перевіряли, втекти.

А 8 березня в одному з сіл області невідомі на кількох автомобілях переслідували службову машину, змусили її з’їхати в кювет і силою звільнили військовозобов’язаного.

Ще один інцидент трапився 24 лютого в Луцьку, коли чоловік під час перевірки документів відкрив стрілянину у бік військових, використавши предмет, схожий на пістолет. Його оперативно затримали.

Окремо в ТЦК нагадують про випадок дезінформації у серпні 2024 року, коли через фейкові повідомлення в месенджерах біля одного з центрів зібрався натовп людей. Тоді правоохоронці кілька годин забезпечували порядок, а СБУ згодом припинила діяльність каналів, які поширювали провокаційний контент.

У ТЦК зазначають, що тенденція до зростання подібних інцидентів зберігається, а причини конфліктів потребують системного вирішення на рівні організації мобілізаційних процесів.