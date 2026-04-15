В одній з областей розпочали примусову евакуацію з 11 населених пунктів

На Харківщині ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з нових населених пунктів.

Віра Хмельницька
На Харківщині розширили примусову евакуацію

У Куп’янському районі Харківської області ухвалили рішення розширити території обов’язкової та примусової евакуації населення.

Відповідне рішення прийняли на засіданні Ради оборони області за участі представників влади, військових і рятувальних служб.

Йдеться, зокрема, про евакуацію мешканців із 12 населених пунктів Шевченківської громади. Із цієї території планують вивезти 756 людей, серед яких 74 дитини.

У Великобурлуцькій громаді також примусово евакуюватимуть родини з дітьми ще з 11 населених пунктів. Це 34 сім’ї, у яких виховується 54 дитини.

Під час засідання також обговорили питання створення безпечних умов для навчання. У місцях, де складно збудувати повноцінні укриття, розглядають альтернативні варіанти захисту.

Окремо учасники зосередилися на підготовці до опалювального сезону. У регіоні планують забезпечити інфраструктуру, зокрема в Харкові, можливістю підключення потужних генераторів.

Влада запевняє, що всі заходи реалізуються у координації з профільними службами для підвищення безпеки та енергостійкості області.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» змінила алгоритм евакуації пасажирів під час повітряних атак.

Тимчасові зміни у графіку через планові ремонти торкнуться приміських рейсів на Київщині та Харківщині.

