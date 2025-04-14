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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В одній з областей скоротили тривалість комендантської години у Великодню ніч

На Хмельниччині посилять заходи безпеки у цей період.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Великдень.

Великдень. / © УНІАН

У Великодню ніч, проти 20 квітня, у Хмельницькій області буде скорочена комендантська година. Вона буде діятиме від опівночі до 03:00, а не до 05:00.

Про це заявив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

З його слів, відповідне рішення ухвалили на Раді оборони області. Втім, через скорочення комендантської години на Хмельниччині одночасно посилили заходи безпеки:

Під час скороченої комендантської години буде посилено заходи безпеки:

  • відбулась нарада з духовенством області щодо організації святкування;

  • вогнеборці проводять протипожежні інструктажі;

  • правоохоронці будуть патрулювати в посиленому режимі;

  • необхідно забезпечити доступність укриттів у разі повітряної тривоги.

“Бажаю, щоб Великдень пройшов спокійно, щоб кожен міг відвідати богослужіння, але без зайвих ризиків”, - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха повідомила, якою буде погода на Великдень. З її слів, поле високого атмосферного тиску забезпечить суху погоду без опадів.

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