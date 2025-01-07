В одній з областей сталися масштабні відключення світла: що відомо

На Прикарпатті — сильний вітер.
У вівторок, 7 січня, в Івано-Франківській області сталися масштабні відключення світла. Причиною знеструмлень став сильний вітер.
Про це повідомили у пресслужбі "Прикарпаттяобленерго".
Через пориви південного-західного вітру до 25-30 м/с у мережах Прикарпаття виникли численні знеструмлення. Найскладніша ситуація наразі на Долинщині, Рожнятівщині та в гірських районах.
Внаслідок падіння опор та пошкоджень проводів на повітряних лініях електропередачі 6-10 кВ знеструмлено чотири населених пункти повністю та десять — частково. Відключення зареєстровані у Долинській, Рожнятівській, Косівській, Верховинській та Коломийській громадах.
Масові аварії та чисельні обриви є також на лініях 0,4 кВ:
- Косівська громада - 156 погашень;
- Верховинська громада - 34 погашення;
- Долинська громада - 126 погашень;
- Рожнятівська громада - 88 погашень;
- Коломийська громада - 20 погашень;
- Надвірна - 50 погашень;
- Яремче - 30 погашень.
Загалом над відновленням електропостачання зараз працюють понад 20 бригад енергетиків. Вони роблять усе можливе, щоб світло повернулось у кожну домівку до кінця світлового дня.
Як повідомлялося, синоптики попереджали про шторм на Прикарпатті — пориви вітру 17-22 м/с. На високогір'ї — 40 м/с.
Нагадаємо, синоптики повідомили про погоду, яка буде нетиповою для середини зими. Після помірних морозів температура повітря у найближчі сім днів очікується плюсова, а "мінуси" будуть місцями лише вночі.