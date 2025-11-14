В одній з областей стали жорсткішими графіки відключень світла

Відключення світла. / © Associated Press

У Запорізькій області стали більш жорсткими графіки відключення світла. До таких посилень вдалися за вказівкою "Укренерго" через обстріли об’єктів генерації і підстанцій цього тижня.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Зараз, за даними "Запоріжжяобленерго", стабілізаційними графіками покрито 75% побутових споживачів в обласному центрі, решта — на лініях, що живлять критичну інфраструктуру.

"Вважаю, що 25% - це все одно забагато, бо це несправедливо, коли четверта частина мешканців мають постійно електрику, а інші - підлаштовуються під графіки", - наголосив Федоров.

З його слів, тепер в області критично важливі підприємства зобов'язані відключати (у межах графіків) житлові будинки, які живляться від їхніх ліній, аби забезпечити рівномірний розподіл годин вимкнень серед усіх абонентів.

Крім того, для підприємств, які функціонують не цілодобово, а за чітким графіком, безперервно подаватимуть електроенергії лише в робочий час, в інший час доби та вихідні дні до них будуть застосовуватися загальні графіки погодинних відключень.

Зауважимо, кілька днів тому Федоров повідомляв про те, що у Запорізької області є оселі, де світло вимикають на 14-16 годин. Втім, наголошував він, ситуація може погіршитися.

Нагадаємо, раніше член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк повідомив, що відключення світла в Україні діятимуть щонайменше до кінця опалювального сезону — до весни.

Втім, очільник «Укренерго» Віталій Зайченко обіцяє, що ситуація з відключеннями "значно покращиться" вже у наступні кілька тижнів.