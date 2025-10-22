ТСН у соціальних мережах

2099
1 хв

В одній з областей сталися "прильоти" на об'єкти нафтогазової промисловості: деталі

За даними влади, інформації про загиблих чи травмованих немає.

Олена Капнік
Рятувальники.

Рятувальники

Вночі проти 22 жовтня російська армія атакувала Полтавську область. Є влучання по об’єкті критичної інфраструктури. Минулося без постраждалих.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

“Унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено об’єкти підприємств нафтогазової промисловості у Миргородському районі”, - поінформував чиновник.

Нагадаємо, очільниця Міністерства енергетики Світлана Гринчук повідомляла, що від ночі та зранку 22 жовтня армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру країни. Деталей представниця уряду не повідомила. Втім, у низці областей від ранку почали запроваджувати графіки аварійних відключень світла.

