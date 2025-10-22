- Дата публікації
В одній з областей сталися "прильоти" на об'єкти нафтогазової промисловості: деталі
За даними влади, інформації про загиблих чи травмованих немає.
Вночі проти 22 жовтня російська армія атакувала Полтавську область. Є влучання по об’єкті критичної інфраструктури. Минулося без постраждалих.
Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.
“Унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено об’єкти підприємств нафтогазової промисловості у Миргородському районі”, - поінформував чиновник.
Нагадаємо, очільниця Міністерства енергетики Світлана Гринчук повідомляла, що від ночі та зранку 22 жовтня армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру країни. Деталей представниця уряду не повідомила. Втім, у низці областей від ранку почали запроваджувати графіки аварійних відключень світла.