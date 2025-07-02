В одній з областей терміново відселяють людей: що відомо

Евакуація. / © gettyimages.com

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У Дніпропетровській області триває відселення жителів через небезпеку обстрілів РФ. Йдеться про населені пункти, що прилягають до лінії розмежування. Наразі це близько 20 сіл.

Про це розповів військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак в коментарі “24 Каналу”.

З його слів, місцева влада не може гарантувати безпечне проживання та переміщення людей на цій території. Армія РФ використовує FPV-дрони, артилерію та “атакує будь-який об'єкт, який вважає за потрібне”. Саме тому, наголошує Ступак, цивільним залишатися там не можна.

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Окрім того, до Новопавлівки прилітають російські КАБи, які можуть долітати на відстань 80-90 км. За словами Ступака, у повітряному просторі Дніпропетровщини Росія так чи інакше присутня. Є дрони-спостерігачі, дрони-розвідники, дрони-камікадзе, ударні дрони.

“Навіть якщо фізично російських військ на території Дніпропетровщини на землі немає, то у повітряному просторі вони є. Ми повинні це враховувати. На жаль, ситуація складна”, - пояснив Ступак.

Він також зауважив на тому, що цими вихідними до Дніпро вже прилетів російський реактивний снаряд. Є побоювання, що лінія розмежування майже поруч, пояснив військовий експерт.

“Наразі передумов до паніки немає. Але повинні спостерігати, що відбувається”, - додав ексспівробітник СБУ.

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Нагадаємо, армія РФ намагається прорватися на Дніпропетровщину за будь-яку ціну. Росіяни активно поширюють фейки про «прорив», а також створюють «сіру зону» біля кордону області.

Втім, користувачі мапи DeepState звернули увагу, що станом на 29 червня на території Дніпропетровської області з’явилася так звана “сіра” зона — в окремих місцях углиб від адмінмежі вона сягає понад 800 метрів.

Тим часом молодший сержант Станіслав Бунятов заявив, що на напрямку Дніпровської адмінмежі багато наших підрозділів мають низький рівень забезпечення. Зокрема, у них критичний дефіцит ударних та розвідувальних безпілотників, що ускладнює оборону й дозволяє ворогу просуватися вперед.

Дата публікації 17:58, 30.06.25 Кількість переглядів 28 103 поранених досі в лікарнях! Наслідки ракетної атаки по Дніпру жахають