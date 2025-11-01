В одній з областей тимчасово відсутнє електропостачання через атаки РФ

Відключення світла / © ТСН

У частині Сумського району та Сум тимчасово відсутнє електропостачання. Причина — атаки РФ.

Про це повідомляє начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Що зі світлом на Сумщині

Зазначається, що енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням подачі електроенергії.

«Лікарні й екстрені служби працюють, опалення у медичних закладах збережено. Триває процес переведення критичної інфраструктури на резервне живлення», — йдеться у повідомленні.

За словами посадовця, на локаціях, де немає світла, розгортаються пункти незламності. Вони мають забезпечити людей всім необхідним. Органи місцевого самоврядування організовують їхнє функціонування.

«Усі служби діють злагоджено, щоб якнайшвидше відновити стабільне забезпечення світлом, теплом і водою. Відновлення триває беззупинно», — зазначив Григоров.

Раніше у Сумах розпочався опалювальний сезон.

Запуск теплопостачання поетапний, тож триватиме 3–5 діб. У такий спосіб вдасться забезпечити рівномірну й безпечну подачу тепла до житлових будинків. Робота триває, попри постійну загрозу обстрілів.

У ОВА наголошують на злагодженій роботі комунальних служб й теплопостачальних підприємств. Усе для того, щоб жителі якнайшвидше відчули тепло у своїх домівках.