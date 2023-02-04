В одній з областей України наступного тижня не вимикатимуть світло

У четвер, 9 лютого, у всій Хмельницькій області не вимикатимуть світло.

За вказівкою Міненерго, 9 лютого, у четвер, на Хмельниччині будуть проведені режимні заміри, тому електроенергія по області буде протягом всього дня.

Про це повідомляє АТ "Хмельницькобленерго".

"Енергетики усю добу фіксуватимуть необхідну потребу електричного навантаження на область. Відповідно погодинних відключень та інших обмежень у цей день не буде. В подальшому ж результати вимірів будуть використовуватися для визначення ліміту для області", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у випадку повторних масованих атак на об’єкти критичної інфраструктури та, відповідно, суттєвого зростання дефіциту електричної потужності – режимні заміри можуть бути знову перенесені.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус розповів, що в Україні скоротиться час відключень світла, коли Євросоюз розпочне експорт 2 ГВт електроенергії, про що днями заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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