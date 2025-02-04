В одній з областей України скасували графіки аварійних відключень

Через обстріл з боку РФ ситуація в енергосистемі залишається непростою.

У Черкаській області скасовано графіки аварійних відключень. При цьому необхідність ощадливо споживати електроенергію залишається актуальною.

Про це повідомили в "Черкасиобленерго".

"Зверніть увагу на роботу енергоємних приладів, не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів (електрообігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильовки, пральні і сушильні машини, електричні духові шафи, посудомийні машини, кондиціонери, пилососи, електрочайники, кавоварки, праски тощо", - закликають мешканців регіону.

Нагадаємо, у деяких регіонах України 4 лютого застосовані аварійні відключення. Це сталося через пошкодження, завданих ворожими ракетно-дроновими атаками об’єктам генерації та передачі електроенергії.

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