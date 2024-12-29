В одній з областей України запровадили аварійні графіки відключення світла

У неділю, 29 грудня, в Сумській області застосували аварійні відключення світла. Жителів просять економити електроенергію.

Про це повідомляє пресслужба АТ ''Сумиобленерго''.

"Шановні споживачі електроенергії! За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини від 17:00 введено графіки аварійних відключень для 1,2,3 черг", - наголосили в компанії.

"Сумиобленерго" зауважило, що черга за графіками аварійних відключень відображається на момент відключення в реальному часі на сайті обленерго.

"Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою під час погодинних", - додали в компанії.

Нагадаємо, напередодні в трьох областях України запроваджували аварійні відключення світла - в Полтавській, Дніпропетровській та Сумській.

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