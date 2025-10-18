- Дата публікації
В одній з областей України введені графіки відключень світла: подробиці
Наразі аварійні відключення діють для споживачів 1 та 2 черг у регіоні.
Національна енергетична компанія (НЕК) «Укренерго» запровадила на території Сумської області графіки аварійних відключень (ГАВ) електроенергії.
Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.
«За вказівкою НЕК „Укренерго“, на території Сумщини введені графіки аварійних відключень», — йдеться в повідомленні.
Згідно з поширеною інформацією, ГАВ застосовуються для 1-ї та 2-ї черг споживачів.
В «Сумиобленерго» наголосили, що застосування ГАВ є екстреним заходом, який використовується в аварійних ситуаціях для негайного зниження рівня споживаної потужності в мережі.
" У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це — аварійна ситуація. Це НЕ графіки погодинних відключень, при яких є чіткі часові рамки», — пояснили в компанії.
Як основну причину запровадження будь-яких обмежень енергетики вказують наслідки військової агресії Росії та пошкодження енергетичних об’єктів внаслідок обстрілів.
«Усі обмеження діють до скасування командою НЕК „Укренерго“», — підсумували в «Сумиобленерго».
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 17 жовтня, в деяких областях знову вдаються до аварійних графіків відключень світла. Причина — складна ситуація в енергосистемі.