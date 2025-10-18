ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
60
1 хв

В одній з областей України введені графіки відключень світла: подробиці

Наразі аварійні відключення діють для споживачів 1 та 2 черг у регіоні.

Автор публікації
Наталія Магдик
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

Національна енергетична компанія (НЕК) «Укренерго» запровадила на території Сумської області графіки аварійних відключень (ГАВ) електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.

«За вказівкою НЕК „Укренерго“, на території Сумщини введені графіки аварійних відключень», — йдеться в повідомленні.

Згідно з поширеною інформацією, ГАВ застосовуються для 1-ї та 2-ї черг споживачів.

В «Сумиобленерго» наголосили, що застосування ГАВ є екстреним заходом, який використовується в аварійних ситуаціях для негайного зниження рівня споживаної потужності в мережі.

" У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це — аварійна ситуація. Це НЕ графіки погодинних відключень, при яких є чіткі часові рамки», — пояснили в компанії.

Як основну причину запровадження будь-яких обмежень енергетики вказують наслідки військової агресії Росії та пошкодження енергетичних об’єктів внаслідок обстрілів.

«Усі обмеження діють до скасування командою НЕК „Укренерго“», — підсумували в «Сумиобленерго».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 17 жовтня, в деяких областях знову вдаються до аварійних графіків відключень світла. Причина — складна ситуація в енергосистемі.

