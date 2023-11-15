В одній з областей України послабили правила під час повітряних тривог - подробиці

У Полтавській області послабили правила під час повітряних тривог. Там від 17 листопада не вимикатимуть вуличне та рекламне освітлення.

Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Водночас у регіоні триватиме режим світломаскування із 23:00 до 05:00. Це означає, що освітлення припинятиметься о 23:00 і відновлюватиметься з 05:00.

За словами Проніна, вуличне освітлення під час повітряних тривог просили не вимикати місцеві жителі. Вони скаржилися на незручності, коли потрібно повертатися додому у вечірній час у темряві: важче помітити пішоходів, тож збільшується імовірність виникнення ДТП.

Тим часом у Рівному порушили комендантську годину. Там близько опівночі влаштували "підпільну вечірку" в одному з закладів міста. Попри те, що зовні про роботу клубу нічого не вказувало, у приміщенні правоохоронці виявили понад 10 осіб та персонал.

Нагадаємо, чому в Україні почастішали тривалі повітряні тривоги. Експерт пояснив дії росіян під час вильотів МіГів.

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