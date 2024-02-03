В одній з областей заборонили рух дорогами: що відомо про обмеження

Обмеження запровадили у прикордонні.
У Сумській області заборонили рух автомобілів ділянками доріг в прикордонних районах. Йдеться про 5-кілометрову смугу від кордону з країною-агресоркою Росією.
Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.
"На виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування "Північ" та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України", - йдеться в повідомленні.
Список доріг:
- Рижівка - Будки;
- Будки - Іскрисківщина;
- Безсалівка - Іскрисківщина;
- Іскрисківщина - Волфине - Шпиль - Павлівка;
- Павлівка - Катеринівка - Ободи;
- Ободи - Степне - Перше Травня;
- Степне - Перше травня - Костянтинівка;
- Кіндратівка - Андріївка;
- Андріїівка - Олексіївка;
- Біловоди - Водолаги - Новомиколаївка;
- Миропілля - Миропільське;
- Миропільське - Проходи - Тур’я;
- Миропілля - Миропільське - Великий Прикіл;
- Тур’я - Степок;
- Угроїди - Степок;
- Михайлівське - Степок;
- Покровське - Степок;
- Покровка - Михайлівка;
- Покровка - Попівка - Високе;
- Покровка - Краснопілля;
- Рясне - Майське - Мезенівка;
- Порозок - Попівка;
- Олександрівка - Пономаренки.
На решті доріг рух цивільного транспортних засобів у 5-кілометровій зоні від державного кордону рекомендований:
- від 8:00 до 17:00 до травня 2024 року;
- від 7:00 до 20:00 від червня до жовтеня 2024 року.
Як повідомлялося, командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв закликав евакуюватися жителів прикордонних районів півночі України. Йдеться про населені пункти Сумської та Чернігівської областей через регулярні обстріли РФ та залучення ДРГ.