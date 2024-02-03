В одній з областей заборонили рух дорогами: що відомо про обмеження

У Сумській області заборонили рух автомобілів ділянками доріг в прикордонних районах. Йдеться про 5-кілометрову смугу від кордону з країною-агресоркою Росією.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.

"На виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування "Північ" та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України", - йдеться в повідомленні.

Список доріг:

Рижівка - Будки;

Будки - Іскрисківщина;

Безсалівка - Іскрисківщина;

Іскрисківщина - Волфине - Шпиль - Павлівка;

Павлівка - Катеринівка - Ободи;

Ободи - Степне - Перше Травня;

Степне - Перше травня - Костянтинівка;

Кіндратівка - Андріївка;

Андріїівка - Олексіївка;

Біловоди - Водолаги - Новомиколаївка;

Миропілля - Миропільське;

Миропільське - Проходи - Тур’я;

Миропілля - Миропільське - Великий Прикіл;

Тур’я - Степок;

Угроїди - Степок;

Михайлівське - Степок;

Покровське - Степок;

Покровка - Михайлівка;

Покровка - Попівка - Високе;

Покровка - Краснопілля;

Рясне - Майське - Мезенівка;

Порозок - Попівка;

Олександрівка - Пономаренки.

На решті доріг рух цивільного транспортних засобів у 5-кілометровій зоні від державного кордону рекомендований:

від 8:00 до 17:00 до травня 2024 року;

від 7:00 до 20:00 від червня до жовтеня 2024 року.

Як повідомлялося, командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв закликав евакуюватися жителів прикордонних районів півночі України. Йдеться про населені пункти Сумської та Чернігівської областей через регулярні обстріли РФ та залучення ДРГ.

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