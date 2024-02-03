Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В одній з областей заборонили рух дорогами: що відомо про обмеження

В одній з областей заборонили рух дорогами: що відомо про обмеження

Дорога. / Фото: Associated Press

Обмеження запровадили у прикордонні.

У Сумській області заборонили рух автомобілів ділянками доріг в прикордонних районах. Йдеться про 5-кілометрову смугу від кордону з країною-агресоркою Росією.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації. 

"На виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування "Північ" та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України", - йдеться в повідомленні.

Список доріг:

  • Рижівка - Будки;
  • Будки - Іскрисківщина;
  • Безсалівка - Іскрисківщина;
  • Іскрисківщина - Волфине - Шпиль - Павлівка;
  • Павлівка - Катеринівка - Ободи;
  • Ободи - Степне - Перше Травня;
  • Степне - Перше травня - Костянтинівка;
  • Кіндратівка - Андріївка;
  • Андріїівка - Олексіївка;
  • Біловоди - Водолаги - Новомиколаївка;
  • Миропілля - Миропільське;
  • Миропільське - Проходи - Тур’я;
  • Миропілля - Миропільське - Великий Прикіл;
  • Тур’я - Степок;
  • Угроїди - Степок;
  • Михайлівське - Степок;
  • Покровське - Степок;
  • Покровка - Михайлівка;
  • Покровка - Попівка - Високе;
  • Покровка - Краснопілля;
  • Рясне - Майське - Мезенівка;
  • Порозок - Попівка;
  • Олександрівка - Пономаренки.

На решті доріг рух цивільного транспортних засобів у 5-кілометровій зоні від державного кордону рекомендований:

  • від 8:00 до 17:00 до травня 2024 року;
  • від 7:00 до 20:00 від червня до жовтеня 2024 року.

Як повідомлялося, командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв закликав евакуюватися жителів прикордонних районів півночі України. Йдеться про населені пункти Сумської та Чернігівської областей через регулярні обстріли РФ та залучення ДРГ.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація