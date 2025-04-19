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В одній з областей заборонили вмикати світло у Великодню ніч
В Херсонській області запроваджують спеціальний режим світломаскування.
Рада оборони Херсонщини ухвалили низку рішень з посилення безпекових заходів на Великдень через загрозу російських провокацій.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Головні рішення:
Заборона світла вночі — з 21:00 до 05:00 діятиме спеціальний режим світломаскування. Вуличне освітлення та світло у вікнах житлових будинків мають бути вимкнені.
Додаткові патрулі — кількість правоохоронців у містах та селах зросте, щоб запобігти масовим скупченням людей.
Нові укриття — для Херсону придбають 10 вуличних сховищ у найбільш людних місцях.
Нагадаємо, в поліції попередили про додаткові заходи безпеки на Великдень.