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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В одній з областей заборонили вмикати світло у Великодню ніч

В Херсонській області запроваджують спеціальний режим світломаскування.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
У Херсонській області заборонили вмикати світло

Світломаскування / © Associated Press

Рада оборони Херсонщини ухвалили низку рішень з посилення безпекових заходів на Великдень через загрозу російських провокацій.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Головні рішення:

  • Заборона світла вночі — з 21:00 до 05:00 діятиме спеціальний режим світломаскування. Вуличне освітлення та світло у вікнах житлових будинків мають бути вимкнені.

  • Додаткові патрулі — кількість правоохоронців у містах та селах зросте, щоб запобігти масовим скупченням людей.

  • Нові укриття — для Херсону придбають 10 вуличних сховищ у найбільш людних місцях.

Нагадаємо, в поліції попередили про додаткові заходи безпеки на Великдень.

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