В одній з областей запровадили графіки відключення світла

У вівторок, 9 квітня, у Харківській області знову діють графіки відключення світла. Крім того, діють ліміти споживання для промислових споживачів на Криворіжжі.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго", а також в Харківобленерго.

"На Харківщині сьогодні від 06:50 діють графіки погодинних відключень", - наголосили в "Укренерго".

Зазначається, що від ранку в Харкові та області застосовуються погодинні відключення електроенергії за графіком, оприлюдненим раніше. Всю критичну інфраструктуру заживлено.

Як повідомлялося, вночі 9 квітня Росія атакувала енергооб'єкти в двох областях країни - у Львівській та Полтавській. Зазначається, що було пошкоджено високовольтні підстанції.

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