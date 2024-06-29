В одній з областей запровадили нові графіки відключень: подробиці

Світло вимикатимуть не більш ніж на три години поспіль.

У Чернігівській області запроваджують нові графіки відключення світла. Тепер електрики не буде максимум по три години поспіль. Раніше відключення могли тривати по шість годин поспіль.

Про це повідомила Суспільному" речниця "Чернігівобленерго" Катерина Дроздова.

Графіки "три на три" - три години люди без світла, а три - зі світлом - розпочинають діяти від 29 червня. В обленерго наголошують, що тепер проміжок без електрики складатиме максимум три години - плюс до 20 хвилин, де перепідключення здійснюються в ручному режимі.

За словами Дроздової, для правильності зміщення черг, часовий проміжок від 21 до 24 години розділили навпіл — у цей час черги будуть зі світлом або без світла по півтори години.

"Такий розподіл дозволить споживачам усіх черг скористатися світлом у вечірній період, коли світловий день закінчиться",- наголосила сказала речниця "Чернігівобленерго".

Як повідомлялося, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук пояснила, чому відключення світла в Україні стали тривалішими. Зокрема, вплинули на обмеження масовані обстріли об'єктів енергетики минулого тижня.

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