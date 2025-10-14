- Дата публікації
В одній з областей запровадили аварійні відключення: що відомо
На Сумщині частина області залишилася без світла. Знеструмлено 1 та 2 черги.
У Сумській області запровадили графіки аварійних відключень (ГАВ).
Про це повідомляє АТ «Сумиобленерго».
Таку вказівку надали в національній енергетичній компанії «Укренерго». Наразі обмеження потужності діють для першої та другої черг споживачів.
Енергетики наголошують, що графіки аварійних відключень є екстреним заходом. Їх застосовують винятково в аварійних випадках, коли необхідно оперативно і значно знизити обсяги споживаної з мережі потужності. Через це, на відміну від графіків погодинних відключень, тривалість знеструмлення у разі ГАВ неможливо прогнозувати.
«Єдина причина застосування будь-яких обмежень — це військова агресія росії проти українського народу та пошкодження енергообʼєктів унаслідок обстрілів армією РФ», — зазначили в АТ «Сумиобленерго».
Перевірити, чи діють у вас аварійні відключення, можна в реальному часі в особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному застосунку.
Нагадаємо, ще вчора ввечері запровадили екстрені відключення електроенергії на Дніпропетровщині. Таке повідомлення розмістили на сайті «ДТЕК Дніпровські електромережі». Дніпряни ж повідомляли, що в окремих районах міста нині немає світла.
А вночі проти 14 жовтня російська окупаційна армія атакувала Кіровоградську область. Під прицілом опинилася критична інфраструктура регіону. Відключення світла сталися у п’яти населених пунктах.