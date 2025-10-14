ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
525
Час на прочитання
1 хв

В одній з областей запровадили аварійні відключення: що відомо

На Сумщині частина області залишилася без світла. Знеструмлено 1 та 2 черги.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН

У Сумській області запровадили графіки аварійних відключень (ГАВ).

Про це повідомляє АТ «Сумиобленерго».

Таку вказівку надали в національній енергетичній компанії «Укренерго». Наразі обмеження потужності діють для першої та другої черг споживачів.

Енергетики наголошують, що графіки аварійних відключень є екстреним заходом. Їх застосовують винятково в аварійних випадках, коли необхідно оперативно і значно знизити обсяги споживаної з мережі потужності. Через це, на відміну від графіків погодинних відключень, тривалість знеструмлення у разі ГАВ неможливо прогнозувати.

«Єдина причина застосування будь-яких обмежень — це військова агресія росії проти українського народу та пошкодження енергообʼєктів унаслідок обстрілів армією РФ», — зазначили в АТ «Сумиобленерго».

Перевірити, чи діють у вас аварійні відключення, можна в реальному часі в особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному застосунку.

Нагадаємо, ще вчора ввечері запровадили екстрені відключення електроенергії на Дніпропетровщині. Таке повідомлення розмістили на сайті «ДТЕК Дніпровські електромережі». Дніпряни ж повідомляли, що в окремих районах міста нині немає світла.

А вночі проти 14 жовтня російська окупаційна армія атакувала Кіровоградську область. Під прицілом опинилася критична інфраструктура регіону. Відключення світла сталися у п’яти населених пунктах.

Дата публікації
Кількість переглядів
525
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie