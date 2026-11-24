У Дніпрі та 4 районах області запровадили екстрені відключення світла / © ТСН.ua

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У Дніпрі, Дніпровському, Павлоградському, Синельниківському та Самарівському районах Дніпропетровщини запровадили екстрені відключення світла.

Про це повідомили в ДТЕК.

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Користувачів попереджають, що нрафіки погодинних відключень не працюють.

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«Через пошкодження магістральних мереж ситуація в області залишається важкою», — зазначають у ДТЕК.

Енергетики розповіли, що вже повернули світло об’єктам критичної інфраструктури. Ремонтні роботи тривають, але їх ускладнюють тривалі повітряні тривоги.

Також важка ситуація зі світлом на Одещині.

У ДТЕК повідомили, що в Одеській області після останніх ворожих обстрілів у 15 разів зросла кількість локальних аварій в електромережах.

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Як повідомили у пресслужбі енергокомпанії, фахівцям вдалося стабілізувати енергосистему регіону після ворожих атак, проте мережі залишаються вразливими до перевантажень.

Коли після тривалих знеструмлень мешканці одночасно запускають обігрівачі, бойлери, пральні машини чи кухонну техніку, це провокує перевантаження, нові аварії та повторні відключення електроенергії.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 листопада у низці областей наслідки російських атак і негоди залишили людей без світла.

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