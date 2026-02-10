В одній з областей запровадили надзвичайну ситуацію в енергетиці: подробиці

Електроенергія / © ТСН

Реклама

Через постійні обстріли з боку РФ та критичний стан енергетичної інфраструктури, ситуацію в енергосфері Харківської області офіційно визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, відповідне рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС)

Реклама

«З огляду на складну ситуацію, ухвалили рішення про визнання обстановки, що склалася в енергетичній сфері Харківщини, надзвичайною ситуацією регіонального рівня», — повідомив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, внаслідок повторних атак РФ на енергетичні об’єкти в Україні вимушено застосовуються аварійні відключення.

Раніше ми писали, відновлення енергетичних об’єктів України, які було пошкоджено під час ударів армії РФ, може тривати рік. Однак для об’єктів генерації строки та сценарії ремонту можуть суттєво відрізнятися для кожного окремого випадку.