В одній з областей застосовуються аварійні відключення
За вказівкою “Укренерго” у Сумській області застосовуються аварійні відключення.
На території Сумщини запрацювали графіки аварійних відключень. Вони діють для 7 черг споживачів.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Як наголошується, тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це — аварійна ситуація.
«Це НЕ графіки погодинних відключень, при яких є чіткі часові рамки», — йдеться у повідомленні.
У відомстві наголошують: єдина причина застосування будь-яких обмежень — це військова агресія Росії проти українського народу та пошкодження енергообʼєктів унаслідок обстрілів армією РФ.
Раніше йшлося про те, що «Укренерго» посилює обмеження.
Так, в усіх регіонах до кінця доби застосовуватимуться графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг.
Обмеження потужності діятимуть і для промисловості та бізнесу.