В одній з областей застосовуються аварійні відключення

Відключення світла / © ТСН

На території Сумщини запрацювали графіки аварійних відключень. Вони діють для 7 черг споживачів.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Як наголошується, тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це — аварійна ситуація.

«Це НЕ графіки погодинних відключень, при яких є чіткі часові рамки», — йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують: єдина причина застосування будь-яких обмежень — це військова агресія Росії проти українського народу та пошкодження енергообʼєктів унаслідок обстрілів армією РФ.

Раніше йшлося про те, що «Укренерго» посилює обмеження.

Так, в усіх регіонах до кінця доби застосовуватимуться графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг.

Обмеження потужності діятимуть і для промисловості та бізнесу.