В одній з областей змінюють систему оповіщення про повітряну тривогу

На Львівщині та в ще 11 областях України сигнал повітряної тривоги оголошуватимуть не по всій області, а лише по окремих районах.

Від 1 вересня на Львівщині, як і у ще 11 областях України, сигнал «Повітряна тривога» подаватимуть диференційовано, тобто лише в тих районах, яким загрожує небезпека. Це рішення ухвалили для забезпечення безперебійної роботи підприємств.

Про це пише Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Тепер тривогу оголошуватимуть окремо по районах у разі наближення безпілотників до їхніх меж. Водночас у разі загрози застосування аеробалістичної ракети «Кинджал» сигнал лунатиме одночасно по всій Україні.

Як зазначив директор Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА Ігор Туз, обласна система оповіщення готова до роботи в новому режимі. Однак він закликав людей уважно стежити за офіційними джерелами інформації, як-от телеграм-каналом «Оповіщення ЦЗ» і мобільним застосунком «Повітряна тривога», оскільки можливі збої. У разі нештатного спрацювання системи місцевих жителів просять повідомляти про це відповідні підрозділи місцевих рад.

Нагадаємо, сигнал повітряної тривоги в Київській області від 24 липня диференційований. Це означає, що повітряна тривога оголошуватиметься лише в тих районах, де є реальна загроза. Наприклад, у разі фіксації ворожих цілей сигнал надходитиме лише до частини області, що перебуває під безпосередньою загрозою, а не по всій Київщині.

Раніше повідомлялося, що вздовж автошляху М-14 Херсон — Миколаїв зафіксована підвищена активність російських ударних дронів, які цілеспрямовано атакують цивільні автомобілі. Мешканців закликають утриматися від пересування цим маршрутом без крайньої необхідності.

