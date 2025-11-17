В одній з областей змінили рух поїздів через бойові дії

Поїзд / © Укрзалізниця

Доповнено додатковими матеріалами

Через вплив бойових дій 17 листопада тимчасово не курсуватиме низка залізничних рейсів Дніпропетровської області. Деякі поїзди курсують із затриманнями.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

На Дніпропетровщині тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:

№6272 Синельникове-1 — Павлоград-1.

№6277 Павлоград-1 — Синельникове-1.

Альтернативними рейсами залишаються:

№6280 Синельникове-1 — Павлоград-1.

№6291 на дільниці Павлоград-1 — Синельникове-1.

Поїзд №6008 Пʼятихатки — Дніпро прямує зі станції Вільногірськ із затриманням 30 хв.

«Час затримки може змінитись, просимо уважно слухати оголошення на станціях і вокзалах», — закликали в «Укрзалізниці».

Також із затриманнями курсує ще низка приміських поїздів на Дніпропетровщині:

№6104 Синельникове-1 — Чаплине вирушив зі станції Письменна із затриманням у 2 год.

№6109 Чаплине — Дніпро вирушив з початкової станції із затриманням у 2 год. 50 хв.

До слова, російська армія розпочала штурм села Новопавлівка на Дніпропетровщині. За даними аналітиків DeepState, окупанти встановили понтонну переправу між Дачним та Ялтою і перекинули близько 10 одиниць військової техніки. Ворог зміг розосередити десант у центрі та на півдні Новопавлівки.