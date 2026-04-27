ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

В одній з областей змінили тривалість комендантської години: яка причина

Тривалість комендантської години на Сумщині зменшилася, при цьому пріоритет — за безпекою.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Комендантська година / © ТСН

У Сумській області є зміни у тривалості комендантської години. Тепер вона діятиме з 00:00 до 05:00.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Як зауважив посадовець, під час ухвалення рішення, зокрема, враховувалися звернення від бізнесу.

«Це крок з урахуванням потреб людей та підтримки економічної активності — для створення сприятливіших умов роботи бізнесу, запобігання релокації підприємств і покращення транспортного сполучення», — пояснив Григоров.

Влада запевняє, що безпека залишається головним пріоритетом. Так, у прифронтових громадах тривалість комендантської години може змінюватися залежно від ситуації.

Раніше у Донецькій області розширили перелік населених пунктів, де запровадили посилену комендантську годину тривалістю до 20 годин на добу. В окремих громадах обмеження діятимуть щодня з 15:00 до 11:00 через безпекову ситуацію поблизу лінії фронту. Нові правила стосуються низки громад регіону, а для решти області діятиме стандартніший режим залежно від рівня загрози.

Коментарі
Сортувати:
107
Кількість переглядів
107
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie