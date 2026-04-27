В одній з областей змінили тривалість комендантської години: яка причина
Тривалість комендантської години на Сумщині зменшилася, при цьому пріоритет — за безпекою.
У Сумській області є зміни у тривалості комендантської години. Тепер вона діятиме з 00:00 до 05:00.
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров.
Як зауважив посадовець, під час ухвалення рішення, зокрема, враховувалися звернення від бізнесу.
«Це крок з урахуванням потреб людей та підтримки економічної активності — для створення сприятливіших умов роботи бізнесу, запобігання релокації підприємств і покращення транспортного сполучення», — пояснив Григоров.
Влада запевняє, що безпека залишається головним пріоритетом. Так, у прифронтових громадах тривалість комендантської години може змінюватися залежно від ситуації.
Раніше у Донецькій області розширили перелік населених пунктів, де запровадили посилену комендантську годину тривалістю до 20 годин на добу. В окремих громадах обмеження діятимуть щодня з 15:00 до 11:00 через безпекову ситуацію поблизу лінії фронту. Нові правила стосуються низки громад регіону, а для решти області діятиме стандартніший режим залежно від рівня загрози.