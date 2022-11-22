В одному із обласних центрів України відмовились від новорічної ялинки та придумали альтернативу

У Тернополі відмовились встановлювати на новорічні свята ялинку. У місті буде хатинка Святого Миколая та Різдвяна шопка.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

Напередодні у Тернополі оголосили про голосування за доцільність встановлювати на зимові свята ялинку. 70% з тих, хто проголосував, були проти цього. А тому в міській раді ухвалили встановити тільки хатинку Святого Миколая та Різдвяну шопку.

"Цьогоріч ми зустрінемо Новий рік у Тернополі без ялинки. Однак працюватиме на Театральному майдані Резиденція Святого Миколая, а також буде влаштована Різдвяна шопка. Саме ці атрибути відповідають нашим традиціям", - заявив мер Тернополя Сергій Надал.

Святкування Нового року та Різдва в умовах війни

В Україні триває дискусія, як святкувати зимові свята в умовах війни. Так, у Києві раніше заявляли, що планують встановити новорічну ялинку. Де саме вона стоятиме, поки невідомо, однак роботу по підготовці до її встановлення вже розпочато. Ескіз також вже готовий. Жителів столиці обурила така ініціатива, оскільки війна триває, а українці змушені сидіти без електрики. Остаточне рішення про ялинку поки не ухвалене.

У Полтавській області заборонили встановлення святкових ілюмінацій. Йдеться про гірлянди й інші світлові декорації. Це стосується комерційних, комунальних і державних об'єктів, вулиць, скверів, парків, ялинок та приватних володінь.

Наразі інші громади вирішують, як святкувати в умовах воєнного часу.

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