В одному із сіл на Херсонщині окупанти проводять обшуки в мирних жителів: прокуратура відреагувала

В одному із сіл на Херсонщині окупанти проводять обшуки в мирних жителів: прокуратура відреагувала

У прокуратурі відкрили провадження.

Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації незаконно проводять обшуки на подвір’ях мешканців Чулаківської сільської територіальної громади.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації незаконно проводять обшуки на подвір’ях мешканців Чулаківської сільської територіальної громади. Також окупанти утримують голову сільради. Прокурори Херсонщини продовжують виконувати конституційні функції та документують злочини ЗС РФ.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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