В одному із сіл Волині - спалах вірусного гепатиту А: як уберегтися від захворювання

В одному із сіл Камінь-Каширського району, що на Волині, виявили спалах вірусного гепатиту А. Відомо про 5 випадків захворювання. Поширення гепатиту відбулося через домашній осередок.

Про це інформує пресслужба Центру громадського здоров'я.

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"Першою по медичну допомогу звернулася 23-річна жінка. Її було госпіталізовано. Під час обстеження у жінки були виявлені антитіла до вірусного гепатиту А. Наступними до інфекційного відділення лікарні потрапили її брат, дві подруги та сусід. У межах протиепідемічних заходів було проведено біохімічне обстеження 27 контактних осіб. Отримані результати перебувають у межах норми", - сказано у повідомленні.

У ЦГЗ припускають, що, імовірно, захворювання передалося через спілкуванням з людьми, у яких була безсимптомна або безжовтянична форма захворювання на вірусний гепатит А. Зазначається, що випадки захворювання реєструвалися в селі Камінь-Каширського району в серпні та вересні 2022 року. Населений пункт не має централізованого водопостачання. Його мешканці використовують шахтні колодязі.

У вогнищах відібрано 6 проб питної води для проведення мікробіологічного дослідження. За результатами 1 проба не відповідала вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". Епідеміологічне розслідування триває.

Як уберегтися від гепатиту А:

1. Дотримуйтеся правил особистої гігієни: мийте руки перед уживанням їжі, а також після кожного відвідування туалету.

2. Пийте лише кип’ячену воду: кип’ятити треба не менше 10 хв.

3. Добре мийте овочі, фрукти, зелень та ягоди перед уживанням.

4. Не займайтеся самолікуванням. Тільки лікар може діагностувати вірусний гепатит A і надати рекомендації щодо режиму та лікування.

5. Робіть щеплення.

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