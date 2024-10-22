В одному з інтернатів Закарпаття дітей використовували, як рабів - омбудсман

На Закарпатті вихованців закладу використовували як безкоштовну “робочу силу” для збору яблук в приватному саду одного з підприємств.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у Мережі.

Зазначається, що під час огляду документів знайдено договір між директорами будинку-інтернату та підприємства щодо взаємодопомоги в зборі яблук.

"Директор будинку-інтернату вчинив побиття вихованця. Свідками цього були його заступник та інша вихованка інтернату, які вживали заходи щодо припинення фізичної сили", - йдеться в повідомленні.

Водночас у вихованців вимагали кошти для того, щоб купувати меблі у будинок-інтернат.

"Також встановлено, що всі банківські картки з пін-кодами до них, відкриті особові рахунки в банку та документи вихованців перебували в сейфі заступника директора. Для того, щоб використати власні кошти з карток вихованці повинні були просити їх із вигаданою “заявою”! Дванадцять таких “заяв”, написаних одним почерком, виявили й для прохання використати кошти у сумі 5 100 гривень", - вказано в повідомленні.

Як пояснив згодом сам директор, за них придбали шафи на суму понад 50 тисяч гривень. Проте ці меблі у закладі не обліковуються.

Раніше ми повідомляли, що насильство над дітьми на Львівщині: Лубінець вимагає переведення вихованців до іншого закладу.

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