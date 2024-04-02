В одному з міст діють погодинні відключення світла: яка ситуація в енергосистемі

Станом на ранок 2 квітня погодинні відключення світла передбачаються лише у Харкові. В інших регіонах України наразі обмежень немає.

Про ситуацію в енергосистемі повідомили в Міненерго.

Зазначається, що дефіциту електроенергії немає і не передбачається на поточну добу. Енергосистема країни працює стабільно та збалансовано. Втім, на одній із ТЕС в аварійний ремонт виведено енергоблок через технічну несправність.

Крім того, на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено електромережу, яка живить одну з шахт. Підприємство не працює. Також вночі 2 квітня російські війська атакували високовольтну підстанцію на Кіровоградщині.

"Внаслідок атаки ворожого безпілотника сталося загоряння обладнання на одній із високовольтних підстанцій у Кіровоградській області", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Дніпропетровщині під час повітряної тривоги відключалась повітряна лінія. Організовано ремонтні роботи. Під час планового огляду однієї з повітряних ліній біля опори виявило уламки ракет. Їх вилучили працівники ДСНС. Лінія ремонту не потребує.

Як повідомлялося, Міненерго випустило важливу заяву після масованих ударів РФ по об'єктах енергетики. Зокрема, відомство закликало українців, представників ЗМІ, влади і приватних компаній не розголошувати важливу інформацію про стан енергетичної системи.

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