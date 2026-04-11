ТСН у соціальних мережах

В одному з міст дрони РФ атакували вантажівки: є загиблий

Олена Капнік
FPV-дрон.

FPV-дрон.

У суботу, 11 квітня, російські війська вдарили по Нікополю Дніпропетровської області FPV-дронами. Загинув 67-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Через атаку згоріли дві вантажівки. Водій однієї з автівок загинув на місці», — наголосив чиновник.

Атаки росіян на Нікополь

Місто Нікополь вже не перший день перебуває під ударами російських FPV-дронів. Окупанти цілять просто по мирних жителях.

7 квітня РФ вдарила по автобусу з людьми просто у центрі міста. Атака сталася у момент, коли маршрутка під’їжджала до зупинки громадського транспорту. Люди були і у салоні, і на зупинці. Удар окупантів забрав життя чотирьох осіб.

Дата публікації
Кількість переглядів
59
