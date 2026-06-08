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В одному з обласних центрів фіксують перебої зі світлом: деталі
У Сумах фіксують перебої зі світлом.
У Сумах зафіксовано перебої з електропостачанням. Обставини встановлюються.
Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».
За їхніми даними, проблеми зі світлом спостерігаються в окремих районах міста. Ймовірно, це —наслідок російських атак. Річ у тім, що дещо раніше у міста пролунали вибухи.
Як відомо, подібні ситауації вже траплялися раніше. Зокрема, через проблеми в енергосистемі частина міста могла залишатися без електрики та водопостачання.
Наразі причини відключень уточнюються. Інформації про масштаби знеструмлення поки що немає.
Раніше українців попередили про можливе зростання сум у платіжках за електроенергію. Йдеться про травневі дані, які потрібно подати до 3 числа включно. Якщо цього не зробити, обсяг споживання розрахують за середніми показниками, що може призвести до більших нарахувань у рахунках.