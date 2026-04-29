В одному з міст під ударом росіян опинилася лікарня: перші деталі від влади (фото)

Атака на Ізмаїл. / © Ізмаїльська міська рада

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі 29 квітня окупаційна російська армія вдарила по території Ізмаїльського району Одеської області. Ворог атакував об’єкти інфраструктури.

Про це повідомили у пресслужбі Ізмаїльської районної адміністрації.

«Вночі 29 квітня ворог здійснив атаку по території Ізмаїльського району. На жаль, є постраждалі», — йдеться у повідомленні.

У місті росіяни вдарили по об’єктах інфраструктури. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження. Зокрема, руйнувань зазнала будівля районної лікарні.

Наслідки атаки на Ізмаїл — фото

Вночі Росія атакувала Ізмаїльський район. / © Ізмаїльська міська рада

