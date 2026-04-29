- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 670
- Час на прочитання
- 1 хв
В одному з міст під ударом росіян опинилася лікарня: перші деталі від влади (фото)
Російські військові атакували місто Ізмаїл на Одещині.
Вночі 29 квітня окупаційна російська армія вдарила по території Ізмаїльського району Одеської області. Ворог атакував об’єкти інфраструктури.
Про це повідомили у пресслужбі Ізмаїльської районної адміністрації.
«Вночі 29 квітня ворог здійснив атаку по території Ізмаїльського району. На жаль, є постраждалі», — йдеться у повідомленні.
У місті росіяни вдарили по об’єктах інфраструктури. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження. Зокрема, руйнувань зазнала будівля районної лікарні.
Наслідки атаки на Ізмаїл — фото
Нагадаємо, вночі армія РФ вдарила ракетою і дронами просто по будинках на Сумщині. Ворог вдарив по Шосткинській громаді — просто по житловому секторі. Виникли масштабні пожежі. Через отруєння чадним газом загинула 60-річна мешканка одного з будинків.