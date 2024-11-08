В одному з міст Полтавщини вимкнули ліфти через мобілізацію фахівця

У Лубенській міськкраді обіцяють, що роботу ліфтів відновлять після того, як знайдуть нового виконавця робіт.
У Лубнах на Полтавщині довелося припинити роботу ліфтів. Причина – мобілізація спеціаліста з обслуговування ліфтів до ЗСУ.
Про це повідомила пресслужба Лубенської міської ради.
Співвласників багатоквартирних будинків попередили що від 7 листопада з 17:00 для "запобігання виникненню нещасних випадків" тимчасово призупинено роботу ліфтів. Зокрема, це стосується будинків, які обслуговує Лубенське комунальне житлово-експлуатаційне управління.
Обіцяють, що роботу ліфтів буде негайно відновлено після того, як знайдуть нового виконавця робіт.
Також у міськраді наголосили, що за період простою ліфтів всім мешканцям буде проведено перерахунок.
Нагадаємо, раніше анонсувалося, що від листопада 2024 року в застосунку “Резерв+” можна буде отримати відстрочку від мобілізації. Подовжити відстрочку також можна буде через застосунок.
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