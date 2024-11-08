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В одному з міст Полтавщини вимкнули ліфти через мобілізацію фахівця

В одному з міст Полтавщини вимкнули ліфти через мобілізацію фахівця

Ліфт, який не працює / Фото: із соцмереж

У Лубенській міськкраді обіцяють, що роботу ліфтів відновлять після того, як знайдуть нового виконавця робіт.

У Лубнах на Полтавщині довелося припинити роботу ліфтів. Причина – мобілізація  спеціаліста з обслуговування ліфтів до ЗСУ. 

Про це повідомила пресслужба Лубенської міської ради.

Співвласників багатоквартирних будинків попередили що від 7 листопада з 17:00 для "запобігання виникненню нещасних випадків" тимчасово призупинено роботу ліфтів. Зокрема, це стосується будинків, які обслуговує Лубенське комунальне житлово-експлуатаційне управління.

Обіцяють, що роботу ліфтів буде негайно відновлено після того, як знайдуть нового виконавця робіт. 

Також у міськраді наголосили, що за період простою ліфтів всім мешканцям буде проведено перерахунок.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що від листопада 2024 року в застосунку “Резерв+” можна буде отримати відстрочку від мобілізації. Подовжити відстрочку також можна буде через застосунок.

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