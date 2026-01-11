В одному з міст посилюють контроль мобілізації: де шукатимуть порушників - деталі від ЗМІ

Мобілізація. / © ТСН

У Полтаві посилять контроль за військовим обліком призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Порушників будуть виявляти під час звернення до ЦНАПу та після цього будуть доставляти до ТЦК і СП.

Про це повідомило «Суспільне Полтава».

Зазначається, що 9 січня Виконавчий комітет Полтавської міської ради підтримав відповідне рішення.

У місті створять спеціальну комісію, яка повинна перевірити, чи дотримуються державні органи, підприємства, установи та організації правил військового обліку. Зокрема, чи правильно ведуть списки військовозобов’язаних та чи своєчасно звіряють дані із ТЦК.

Підприємства та установи зобов’яжуть повідомляти ТЦК про громадян, які не перебувають на військовому обліку або порушують його правила. Крім того, запланована їхня взаємодія з поліцією щодо розшуку, затримання та доставлення порушників до військкоматів.

Згідно до рішення, також передбачається, що військовозобов’язаних, які перебувають у розшуку за порушення правил мобілізації, зможуть ідентифікувати під час звернення до органів влади, ЦНАПів чи інших установ. Після поліція може за необхідності доставити їх до ТЦК для оформлення документів.

Крім цього, міська влада планує активніше інформувати населення про правила військового обліку через медіа та офіційний сайт міської ради, а також запровадити онлайн-консультації для громадян і відповідальних працівників підприємств.

Нагадаємо, днями очільник ОП Кирило Буданов провів нараду щодо СЗЧ та корупції у ТЦК. З його слів, зокрема, корупція в системі ТЦК та СП — це проблема, яка впливає на обороноздатність країни. Крім того, акцентував він, зловживання посадовими обов’язками є неприпустимим.