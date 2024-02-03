В одному з міст повернулись до графіків аварійних відключень світла: деталі

У Кривому Розі Дніпропетровської області енергетики запроваджують графіки аварійних відключень світла - за тим алгоритмом, що був торік під час блекаутів.

Про це повідомив очільник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Частина лікарень, вода, тепло (там, де це можливо) переходять на генератори. Будуть віялові перебої з електроенергією та зв'язком", - наголосив він.

За словами Вілкула, вже зараз у місті зупиняється швидкісний трамвай.

Очільник міста нагадав, що у Кривому Розі створено 213 "Пунктів незламності". Інтерактивна карта "Пунктів незламності" - за посиланням.

Нагадаємо, напередодні зранку в "Укренерго" повідомили, що вночі РФ вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури. Було пошкодження на одній з підстанцій НЕК. Зокрема, дрони атакували Дніпропетровщину.

Частина Кривого Рогу залишилася без світла і тепла. Понад 50 тис. мешканців не мали електрики, а близько 45 тис. споживачів залишалися без опалення. Також було знеструмлено дві шахти.

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