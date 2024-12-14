В одному з міст скасували екстрені відключення світла: деталі

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У суботу, 14 грудня, в Одесі скасували екстрені відключення світла. Жорсткі обмеження були запроваджені після масштабної атаки РФ 13 грудня.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
Після проведених робіт ситуація в Одесі та в Одеському районі дозволяє повернутись до графіків стабілізаційних відключень.
"Продовжуємо робити все можливе, щоб ліквідовувати наслідки масованих обстрілів по об'єктах енергетики", - йдеться у повідомленні ДТЕК.
Після вчорашньої масштабної атаки РФ найгірша ситуація зі світлом була на Одещині. Саме тому в Одесі та районі аварійні відключення світла запровадили ще напередодні зранку. В інших районах області діяли стабілізаційні відключення за графіками.
Як повідомлялося, зранку 13 грудня росіяни потужно вдарили по теплоелектростанціях. Минулося без потерпілих. Втім, є пошкодження.
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