В одному з міст скасували екстрені відключення світла: деталі

У суботу, 14 грудня, в Одесі скасували екстрені відключення світла. Жорсткі обмеження були запроваджені після масштабної атаки РФ 13 грудня.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Після проведених робіт ситуація в Одесі та в Одеському районі дозволяє повернутись до графіків стабілізаційних відключень.

"Продовжуємо робити все можливе, щоб ліквідовувати наслідки масованих обстрілів по об'єктах енергетики", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Після вчорашньої масштабної атаки РФ найгірша ситуація зі світлом була на Одещині. Саме тому в Одесі та районі аварійні відключення світла запровадили ще напередодні зранку. В інших районах області діяли стабілізаційні відключення за графіками.

Як повідомлялося, зранку 13 грудня росіяни потужно вдарили по теплоелектростанціях. Минулося без потерпілих. Втім, є пошкодження.

Читайте також:

Відключення електроенергії на вихідних будуть!