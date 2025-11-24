ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
551
1 хв

В одному з міст світло буде лише ввечері: що відомо

У Дружківці електроенергію подаватимуть лише від 19:00 до 08:00.

Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © iStock

У місті Дружківка Донецької області через масовані російські обстріли енергетичної інфраструктури різко погіршилася ситуація з електропостачанням. Влада була змушена суттєво обмежити подавання електроенергії, забезпечуючи її лише у вечірній і нічний час.

Про це повідомляє «Громадське радіо».

Як зазначили в медіа, у Дружківці електроенергію тепер подаватимуть винятково за графіком: від 19:00 до 08:00 наступної доби. Таке обмеження безпосередньо пов’язане з руйнуваннями, яких російські війська завдали енергооб’єктам міста. Також можливе значне навантаження на побутову техніку, зокрема холодильники.

У Краматорську та Слов’янську енергетикам наразі вдається стабілізувати ситуацію з електропостачанням. Однак ці міста також стикаються з певними проблемами зі світлом, хоча деталі не уточнювалися. Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Слов’янській ТЕС.

Нагадаємо, 25 листопада у всіх регіонах України знову діятимуть графіки відключень світла.

Також у Yasno пояснили причину, чому ви платите за світло, яке відключають на 10 годин.

551
