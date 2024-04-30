В одному з міст ТЦК призупинив приймання документів на відстрочку від служби: у ЗСУ прокоментували

Військові відреагували на інформацію в медіа.

Днями ЗМІ з'явилася інформація, що територіальні центри комплектування у Черкасах тимчасово не приймають документи на відстрочку від мобілізації. Збройні сили відреагували на повідомлення у медіа.

Про це повідомило видання "18000" та "РБК.Україна" з посиланням на начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Інформація ЗМІ

"18000" із посиланням на речницю Черкаського ТЦК Аліну Кривошею повідомило, що нібито у місті тимчасово припинили приймати документи на відстрочку. За її словами, правила мають змінитися після набрання чинності закону про мобілізацію.

"Алгоритм має бути затверджений постановою Кабміну. Щоб люди зараз не витрачали даремно час і власні ресурси, тимчасово призупинено прийняття документів. Адже розгляд пакета документів перевищує термін набрання чинності нового закона", - розповіла вона.

Зазначається, що документи знову прийматимуть після того, як закон про мобілізацію набуде чинності.

Коментар ЗСУ

Спікер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо припускає, що слова спікерки Черкаського ТЦК могли вирвати із контексту. Інформацію видання він спростував.

"Зрозуміло, що це неправдива інформація", - наголосив він.

Як повідомлялося, після набуття чинності нового закону про мобілізацію на військовозобов'язаних чекає низка змін, зокрема щодо оформлення відстрочок. Підстави для її отримання змінилися.

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