В одному з міст України дозволять ТЦК використовувати дані з камер відеоспостереження

У місті Сміла на Черкащині впроваджено систему “Безпечно місто”. Працює більше 80-ти камер відеоспостереження, що встановлені у людних місцях, на в’їздах-виїздах з міста та на перехрестях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міський голова Сергій Ананко.

“Впровадили ми систему відеоспостереження в рамках реалізації міської “Програми профілактики злочинності в м. Сміла на період 2021-2025 років”. Втілювала проєкт “Безпечне місто” у Смілі компанія ТОВ “Кобі”. Її керівник Олексій Вихристюк на зустріч із користувачами цієї програми детально пояснив, які можливості вона дає, якого класу камери встановлені і де вони працюють у місті. На презентації були присутні представники поліції, СБУ, ТЦК та СП і комунальні служби Сміли. Всі вони зможуть використовувати данні з камер у своїй роботі”, — написав він.

Також Ананко зазначив, що багато років йшла мова про необхідність у Смілі впровадження системи “Безпечне місто”. “Нині можу констатувати — вона вже є і працює”, — резюмував він.

Нагадаємо, у лютому народні депутати від “Слуги народу” внесли законопроєкт про ідентифікацію громадян системою відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних та особистої інформації, зокрема відцифрованого образу обличчя.

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