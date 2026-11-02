В одному з міст України вже встановлюють новорічну ялинку (фото)

Монтування ялинки у Шептицькому 2 листопада / © із соцмереж

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У місті Шептицький на Львівщині 2 листопада розпочали монтаж головної новорічної ялинки на Вічевій площі. Це перша загальноміська ялинка в місті від початку повномасштабного вторгнення Росії, яку підтримала більшість мешканців.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

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У Шептицькому в понеділок розпочали встановлення головної міської новорічної ялинки. Завдяки рішенню громади місто стало першим в Україні, де вже почали підготовку до різдвяних і новорічних свят.

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Після монтажу ялинку прикрасять та обгородять. Крім того, поруч встановлять покажчики з напрямками до найближчих укриттів.

На встановлення святкового дерева з резервного фонду спрямували близько 100 тис. грн. Водночас офіційне відкриття ялинки запланували не на листопад, а на 6 грудня.

Варто зазначити, що це перша загальноміська новорічна ялинка у Шептицькому від початку повномасштабної війни. За інформацією місцевих ЗМІ, ідею її встановлення підтримали майже 90% опитаних жителів громади.

Монтування ялинки у Шептицькому 2 листопада / © із соцмереж

Монтування ялинки у Шептицькому 2 листопада / © із соцмереж

Монтування ялинки у Шептицькому 2 листопада / © із соцмереж

До слова, торік в Україні стрімко скорочувався ринок живих новорічних ялинок через падіння попиту й пропозиції. За даними Опендатабот, 2025 року Держлісагентство підготувало до продажу 991 тис. дерев, що вдвічі менше порівняно з довоєнним 2021 роком, проте попит падає ще швидше — до середини грудня продали лише 39,9 тис. ялинок. На тлі низького попиту різко зменшилася і кількість незаконних вирубок — до 34 випадків 2025 року проти 328 випадків 2024-го.

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