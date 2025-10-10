- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 482
- Час на прочитання
- 1 хв
В одному з міст воду подаватимуть за графіком та скасували рух тролейбусів: що відомо
Вода в оселях мешканців Конотопа буде лише по кілька годин на добу.
У місті Конотоп Сумської області воду подаватимуть графіком. Причина - пошкодження енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив міський голова Конотопу Артем Семеніхін.
"На жаль, ситуація з електрикою значно погіршилася.В зв’язку з цим переходимо на графіки подавання води", - наголосив чиновник.
За графіком водопостачання, вода щоденно буде в оселях:
від 6:00 до 9:00,
від 12:00 до 13:00,
від 18:00 до 21:00.
"У разі появи напруги в загальній мережі вода продовжить автоматично подаватися. А у випадку погіршення ситуації з електрикою- графік буде корегуватися", – повідомив мер міста.
Окрім того, у Конотопі на не визначений час призупиняють трамвайне сполучення до покращення ситуації з електропостачанням.
Нагадаємо, сьогодні, 10 жовтня, в Україні запровадили графіки відключення світла. Зокрема, на території Сумщини запровадили графіки аварійних відключень. Наразі вони діють для десяти черг споживачів.