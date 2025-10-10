ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
482
1 хв

В одному з міст воду подаватимуть за графіком та скасували рух тролейбусів: що відомо

Вода в оселях мешканців Конотопа буде лише по кілька годин на добу.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Водопостачання.

Водопостачання. / © Reuters

У місті Конотоп Сумської області воду подаватимуть графіком. Причина - пошкодження енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Конотопу Артем Семеніхін.

"На жаль, ситуація з електрикою значно погіршилася.В зв’язку з цим переходимо на графіки подавання води", - наголосив чиновник.

За графіком водопостачання, вода щоденно буде в оселях:

  • від 6:00 до 9:00,

  • від 12:00 до 13:00,

  • від 18:00 до 21:00.

"У разі появи напруги в загальній мережі вода продовжить автоматично подаватися. А у випадку погіршення ситуації з електрикою- графік буде корегуватися", – повідомив мер міста.

Окрім того, у Конотопі на не визначений час призупиняють трамвайне сполучення до покращення ситуації з електропостачанням.

Нагадаємо, сьогодні, 10 жовтня, в Україні запровадили графіки відключення світла. Зокрема, на території Сумщини запровадили графіки аварійних відключень. Наразі вони діють для десяти черг споживачів.

